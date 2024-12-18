Ани Лорак рассказала, как планирует встречать Новый год: наемся до отвала

Певица Ани Лорак призналась, что планирует расслабиться в новогодние праздники. Её слова приводит "КП".

Она пояснила, что в декабре у неё постоянные съёмки, поэтому необходимо следить за фигурой, чтобы влезть в сшитые концертные костюмы.

"В новогоднюю ночь я работаю. А следующее выступление в 2025 году будет уже позднее. Поэтому в январе задача — наедаться, отсыпаться, наслаждаться жизнью", — поделилась артистка.

Ани Лорак рассказала, что после каникул будет приводить себя в форму в спортивном зале. Из традиционных блюд на новогоднем столе она больше всего любит салаты оливье и селёдку под шубой.

В сентябре уходящего года певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, испанского тренера по йоге Исаака Виджрака. Исполнительница призналась, что хочет устроить скромную свадьбу в кругу близких людей.