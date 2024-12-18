Директор Анны Седоковой рассказала о причинах госпитализации певицы после смерти экс-супруга

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Директор певицы Анны Седоковой сообщила, что артистка была госпитализирована по настоянию невролога после известия о смерти бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Утром Анна Седокова связалась с общественностью и, не сдерживая слёз, попросила защитить её маленького сына от шокирующих новостей. Вечером она опубликовала видео из больницы, на котором видно, что ей установили капельницу.

"Анна госпитализирована в больницу по рекомендации невролога. Сейчас она находится в состоянии аффекта, и ей требуется постоянное наблюдение врачей", — рассказала директор артистки Super.

Пользователи интернета выразили своё недовольство в адрес Анны Седоковой, обвинив её в том, что она стала причиной смерти 32-летнего мужчины, который не смог пережить разрыв с ней. Ей пришлось закрыть комментарии под публикациями в личном блоге.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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