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Алсу отреагировала на слухи о романе бывшего мужа с её подругой

Шоу-бизнес

На днях в СМИ появились снимки бывшего мужа Алсу Яна Абрамова, прогуливающегося в обнимку с подругой певицы Яной Юхановой. Утверждалось, что снимок был сделан недавно в Дубае.

Алсу
Фото: YouTube канал InstaStarNews by Скриншот видео YouTube канала InstaStarNews, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

На эти публикации сразу же отреагировала сама Юханова. Она заявила, что дружит с Алсу и слухи о её связи сбывшим мужем подруги недостоверны. По словам Юхановой, на фотографии действительно изображены она и бизнесмен, но снимок был сделан много лет назад во время совместного семейного отдыха.

В качестве доказательства она опубликовала фотографию с Алсу в Эмиратах, на которой она одета так же, как и на снимке с Абрамовым.

Теперь же свои комментарии дала и сама певица.

"Приходится опровергать очередные лживые заказные статьи. Кто их заказывает, вы, наверное, догадываетесь", — сказала Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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