Алсу отреагировала на слухи о романе бывшего мужа с её подругой

На днях в СМИ появились снимки бывшего мужа Алсу Яна Абрамова, прогуливающегося в обнимку с подругой певицы Яной Юхановой. Утверждалось, что снимок был сделан недавно в Дубае.
На эти публикации сразу же отреагировала сама Юханова. Она заявила, что дружит с Алсу и слухи о её связи сбывшим мужем подруги недостоверны. По словам Юхановой, на фотографии действительно изображены она и бизнесмен, но снимок был сделан много лет назад во время совместного семейного отдыха.
В качестве доказательства она опубликовала фотографию с Алсу в Эмиратах, на которой она одета так же, как и на снимке с Абрамовым.
Теперь же свои комментарии дала и сама певица.
"Приходится опровергать очередные лживые заказные статьи. Кто их заказывает, вы, наверное, догадываетесь", — сказала Алсу.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.
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