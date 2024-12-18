Алсу отреагировала на слухи о романе бывшего мужа с её подругой

На днях в СМИ появились снимки бывшего мужа Алсу Яна Абрамова, прогуливающегося в обнимку с подругой певицы Яной Юхановой. Утверждалось, что снимок был сделан недавно в Дубае.

Фото: YouTube канал InstaStarNews by Скриншот видео YouTube канала InstaStarNews, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

На эти публикации сразу же отреагировала сама Юханова. Она заявила, что дружит с Алсу и слухи о её связи сбывшим мужем подруги недостоверны. По словам Юхановой, на фотографии действительно изображены она и бизнесмен, но снимок был сделан много лет назад во время совместного семейного отдыха.

В качестве доказательства она опубликовала фотографию с Алсу в Эмиратах, на которой она одета так же, как и на снимке с Абрамовым.

Теперь же свои комментарии дала и сама певица.

"Приходится опровергать очередные лживые заказные статьи. Кто их заказывает, вы, наверное, догадываетесь", — сказала Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова — российская певица, телеведущая, актриса.



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