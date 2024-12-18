Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Машкова отказалась от карьеры в России и уже два года не приезжает на Родину. Однако, по её словам, эмиграция в США никогда не была её целью — даже живя на две страны, она всегда тянулась к родной Москве.

Фото: YouTube канал Whatshowbiz by Скриншот видео YouTube канала Whatshowbiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Машкова

Решение о переезде в США принял её муж, музыкант Александр Слободяник. Когда решили, что последний год доживают в Америке, потом вернуться в Россию и построить дом за городом, началась СВО. Актриса принялась критиковать российскую политику, рассорилась на этой почве с отцом, и возвращение не состоялось.

Теперь звезда экрана боится приезжать в родную страну и утверждает, что не готова жертвовать семьёй ради своих идей.

«У меня двое детей. Нет, если бы я могла вырвать сердце, я бы вернулась в Россию», — заявила она.

Между тем Мария получила роль в проекте с Натали Портман. Если раньше она переживала за своё будущее как актрисы, то теперь полна энтузиазма и мечтает об успехе в Голливуде.

«За два года я снялась в пяти проектах. В Лос-Анджелесе я уже не чувствую себя чужой», — говорит она.

Уточнения

Мария Машкова (род 1985) — российская актриса.



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