Анора с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях стала лучшим фильмом года по версии IndieWire

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Издание IndieWire подвело итоги 2024 года и определило лучшие фильмы, режиссёров, сценаристов, актёров и операторов. В опросе приняли участие 177 кинокритиков и журналистов.

"Анора" стала лучшим фильмом года по версии IndieWire. Её отметили 89 участников опроса, из которых 18 поставили её на первое место.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Анора"

Шона Бейкера также признали лучшим сценаристом. На втором месте оказался "Бруталист" Брейди Корбета, который был назван лучшим режиссёром. Третье место занял фильм "Мальчишки из "Никеля", который получил награду за лучшую операторскую работу.

Марианна Жан-Батист, сыгравшая главную роль в "Суровой правде", признана лучшей актрисой. Также отметили Эдриена Броди за роль в "Бруталисте" и Майки Мэдисон, сыгравшую главную роль в "Аноре".

Уточнения

«Ано́ра» (англ. Anora) — комедийно-драматический фильм американского режиссёра Шона Бейкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях.



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