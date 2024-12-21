Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев снова вступили в публичную перебранку.
Лазарев и Кудрявцева вместе сидят в жюри в ТВ-шоу "Аватар". Программа наполнена взаимными подколами бывших возлюбленных.
Певец затронул тему внешности телеведущей, которая неожиданно стала брюнеткой.
"Не идёт тебе чёрный", — заявил Лазарев.
На это звезда ТВ отреагировала резко.
"Твоя карьера на нуле уже, считай", — пригрозила Кудрявцева бывшему бойфренду.
Потом Лазарев исправился и заявил, что Кудрявцева в новом образе его заводит. В ответ телеведущего назвала Лазарева "своей рыбонькой".
Ранее Сергей Лазарев рассказал, почему сын Тимофей и дочь Анна смотрят на него косо.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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