Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев снова вступили в публичную перебранку.

Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева

Лазарев и Кудрявцева вместе сидят в жюри в ТВ-шоу "Аватар". Программа наполнена взаимными подколами бывших возлюбленных.

Певец затронул тему внешности телеведущей, которая неожиданно стала брюнеткой.

"Не идёт тебе чёрный", — заявил Лазарев.

На это звезда ТВ отреагировала резко.

"Твоя карьера на нуле уже, считай", — пригрозила Кудрявцева бывшему бойфренду.

Потом Лазарев исправился и заявил, что Кудрявцева в новом образе его заводит. В ответ телеведущего назвала Лазарева "своей рыбонькой".

Ранее Сергей Лазарев рассказал, почему сын Тимофей и дочь Анна смотрят на него косо.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

