Леру Кудрявцеву вывел из себя многожёнец из Владимирской области

Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на заявления мужчины, который живёт с несколькими жёнами и воспитывает 30 детей.
Кудрявцева опубликовала фрагмент интервью 40-летнего многожёнца Ивана Сухова, который стал отцом 30 детей от 12 женщин и собирается произвести на свет ещё 20 наследников.
Она также показала дочку Сухова, которая тоже мечтает стать одной из жён мужа-многожёнца и заявлет, что полюбит любого мужчину, которого выберет для неё отец.
Телеведущую вывело из себя, что множество детей живут в маленькой квартире, а лимит на всю огромную семью составляет 70 тысяч рублей в месяц.
"У меня всё. Это только малая часть этого цирка. Всё слушать нет времени, да и интереса, как вы понимаете", — выразила своё мнение звезда ТВ в личном Telegram-канале.
Кудрявцева считает, что такое человек не имеет с православием ничего общего.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
Многожёнство или полигини́я (от др.-греч. πολύ- «много-» + γυνή «жена») — одна из форм полигамного брачного союза, при которой мужчина состоит в браке одновременно с несколькими жёнами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.