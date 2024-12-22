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Леру Кудрявцеву вывел из себя многожёнец из Владимирской области

1:04
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на заявления мужчины, который живёт с несколькими жёнами и воспитывает 30 детей.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лера Кудрявцева

Кудрявцева опубликовала фрагмент интервью 40-летнего многожёнца Ивана Сухова, который стал отцом 30 детей от 12 женщин и собирается произвести на свет ещё 20 наследников.

Она также показала дочку Сухова, которая тоже мечтает стать одной из жён мужа-многожёнца и заявлет, что полюбит любого мужчину, которого выберет для неё отец.

Телеведущую вывело из себя, что множество детей живут в маленькой квартире, а лимит на всю огромную семью составляет 70 тысяч рублей в месяц.

"У меня всё. Это только малая часть этого цирка. Всё слушать нет времени, да и интереса, как вы понимаете", — выразила своё мнение звезда ТВ в личном Telegram-канале.

Кудрявцева считает, что такое человек не имеет с православием ничего общего.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Многожёнство или полигини́я (от др.-греч. πολύ- «много-» + γυνή «жена») — одна из форм полигамного брачного союза, при которой мужчина состоит в браке одновременно с несколькими жёнами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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