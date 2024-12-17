Блогеру Лерчек и её бывшему мужу продлили домашний арест

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Под домашним арестом остаётся блогер Лерчек (Валерия Чекалина). Так решил Московский городской суд.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by ВК-аккаунт блогера Лерчек, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек с мужем Артёмом и детьми

Инстанция признала законным решение о продлении ареста по делу о выводе 251 миллиона рублей из России.

Заседание сама блогер не посетила. Мосгорсуд оставил дома и бывшего мужа Валерии Артема Чекалина, пишет ТАСС.

Экс-супругов обвиняют в выводе денег из страны по подложным документам. Ранее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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