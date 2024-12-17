Блогеру Лерчек и её бывшему мужу продлили домашний арест

Под домашним арестом остаётся блогер Лерчек (Валерия Чекалина). Так решил Московский городской суд.
Инстанция признала законным решение о продлении ареста по делу о выводе 251 миллиона рублей из России.
Заседание сама блогер не посетила. Мосгорсуд оставил дома и бывшего мужа Валерии Артема Чекалина, пишет ТАСС.
Экс-супругов обвиняют в выводе денег из страны по подложным документам. Ранее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 миллионов рублей.
Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.