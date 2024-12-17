Волочкова призвала прекратить травлю Седоковой после смерти бывшего мужа: я видела её слёзное интервью

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова выступила с призывом остановить травлю певицы Анны Седоковой, которая столкнулась с трагедией — уходом из жизни бывшего мужа.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

По мнению Волочковой, поступок 32-летнего баскетболиста не является основанием для публичного осуждения исполнительницы.

"Сейчас Анна Седокова нуждается в защите. В это тяжёлое время ей необходимо уединение, чтобы пережить горе. Я видела её слёзы в интервью, где она просила уберечь ребёнка от этой новости. Но у нас так много недоброжелателей, которые будут пытаться навредить ей!" — цитирует её Metro.

Волочкова отметила, что мужчины готовы на многое ради Анны Седоковой, но ей нужно время, чтобы прийти в себя после случившегося.

Сама Анна Седокова подтвердила, что находится в больнице после получения известий о кончине бывшего супруга.

Ранее Ангелина Стречина рассказала, что первой призналась в любви своему будущему мужу.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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