Актриса Ангелина Стречина рассказала, почему первая призналась будущему мужу в любви

Актриса и звезда сериала "Триггер" Ангелина Стречина поделилась, что первой призналась своему будущему мужу Илье Малакову в своих чувствах.
В недавнем интервью журналу "Атмосфера" артисты, которые поженились в прошлом году, рассказали о том, как развивались их отношения. Илья Малаков отметил, что хотел отделить работу от личной симпатии, поэтому Ангелина опередила его.
"Я пробыл в таком состоянии два дня, а потом собрался с силами и обнял её. И так держал несколько минут", — признался Илья.
Когда же мужчина сделал предложение своей избраннице, она от неожиданности упала с лошади в снег. Стречина считает, что её организм таким образом отреагировал на то, о чём она давно мечтала.
Ангелина Стречина и Илья Малаков познакомились на пробах фильма "Воробьиное поле" Павла Григорьевича Чухрая в 2021 году. А уже в 2023 году они сыграли свадьбу.
Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца.
Илья Сергеевич Малаков (род. 2 октября 1990 года, с. Новосёлки) — российский актёр.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.