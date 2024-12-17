Актриса Ангелина Стречина рассказала, почему первая призналась будущему мужу в любви

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса и звезда сериала "Триггер" Ангелина Стречина поделилась, что первой призналась своему будущему мужу Илье Малакову в своих чувствах.

Фото: youtube.com by канал ОК на связи!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ангелина Стречина

В недавнем интервью журналу "Атмосфера" артисты, которые поженились в прошлом году, рассказали о том, как развивались их отношения. Илья Малаков отметил, что хотел отделить работу от личной симпатии, поэтому Ангелина опередила его.

"Я пробыл в таком состоянии два дня, а потом собрался с силами и обнял её. И так держал несколько минут", — признался Илья.

Когда же мужчина сделал предложение своей избраннице, она от неожиданности упала с лошади в снег. Стречина считает, что её организм таким образом отреагировал на то, о чём она давно мечтала.

Ангелина Стречина и Илья Малаков познакомились на пробах фильма "Воробьиное поле" Павла Григорьевича Чухрая в 2021 году. А уже в 2023 году они сыграли свадьбу.

Ранее сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца.

Уточнения

Илья Сергеевич Малаков (род. 2 октября 1990 года, с. Новосёлки) — российский актёр.



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