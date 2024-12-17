Сын Щербакова раскрыл состояние артиста после выписки из реанимации

Народный артист России Борис Щербаков, недавно выписанный из реанимации, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова сына актёра Василия.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борис Щербаков

Василий рассказал, что 13 декабря отца перевели из реанимации в обычную палату. Однако Telegram-канал 112 опубликовал информацию о выписке актёра лишь 17 декабря.

Родственники Щербакова ранее рассказывали журналистам, что он попал в больницу с сотрясением головного мозга, переломом костей лицевого скелета, ушибами и отёками мягких тканей. Однако Василий утверждает, что ситуация не критическая.

По данным СМИ, Борис Щербаков упал на лестничной площадке, когда курил. Скорую помощь ему вызвала жена, актриса Татьяна Бронзова.

Ранее Татьяна Овсиенко поделилась историей об усыновлении ребёнка.

Уточнения

Бори́с Васи́льевич Щербако́в (род. 11 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий; народный артист Российской Федерации (1994), лауреат Государственной премии СССР (1985).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.