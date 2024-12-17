Певица Татьяна Овсиенко рассказала об усыновлении ребёнка под угрозой развода

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Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Овсиенко поделилась историей о том, как приняла решение усыновить ребёнка, несмотря на страх перед возможным разводом.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Беларусь 1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Овсиенко

В конце 1990-х, во время гастролей в Пензе, Татьяне Овсиенко передали просьбу из зала привезти зелёные яблоки в местный Дом малютки. Она отправилась туда и узнала о двухлетнем мальчике Игоре, страдающем пороком сердца. Татьяна начала активно заниматься вопросом его лечения в Москве и даже ночевала на полу у его кровати.

"Да неужели я, здоровая лошадь, не смогу воспитать ребёнка? Звоню Владимиру Григорьевичу (мужу, музыканту Владимиру Дубовицкому), говорю, что надо усыновить Игоря, а если он не согласен, я буду разводиться", — поделилась воспоминаниями Овсиенко.

Владимир Григорьевич поддержал идею усыновления. Сейчас Игорю уже 28 лет, у него есть восьмилетний сын. Он женат на девушке итало-бразильского происхождения и живёт в США. О своём усыновлении Игорь узнал ещё в 8-м классе — ему рассказали об этом в школе.

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Уточнения

Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица. Одна из солисток группы «Мираж» (1988—1990), известна благодаря своей сольной карьере.





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