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Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году

1:02
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков показал, как подготовился к новогодним праздникам.

Певец Владимир Пресняков
Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Владимир Пресняков

Владимир Пресняков разместил в "Инстаграме"* серию праздничных снимков. На фото певец запечатлён за красиво сервированным столом.

На другом снимке он наряжает ёлку. На последней фотографии можно увидеть шикарный двухэтажный дом артиста, переливающийся огоньками гирлянд с пышным крыльцом и красивым балконом.

Пресняков в своём посте подвёл итоги уходящего года.

"Я собрал стадионы в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Запустил благотворительный проект. Год был непростой, со своими трудностями и переживаниями", — признал певец.

Пресняков уверен, что все невзгоды можно преодолеть, если в семье соблюдаются традиции, а близкие люди умеют поддерживать, несмотря ни на какие трудности.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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