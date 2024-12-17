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Стало известно, где и как живёт новоиспечённая свекровь Анастасии Ивлеевой

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новоиспечённая свекровь известной блогерши Анастасии Ивлеевой проживает в Крыму в двухэтажном доме. Об этом сообщает Super.

Анастасия Ивлеева
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева связала свою жизнь с Филиппом Бегаком — внуком писателя Юлиана Семёнова. В посёлке Олива, где находится дом-музей писателя, также расположен элитный дом с видом на море. Этот дом принадлежит матери и тёте Филиппа Бегака.

Сейчас женщины проживают в разных местах: мать находится в Москве, а тётя — во Франции. Однако после Нового года они планируют переехать и жить вместе.

Мать Филиппа Бегака признавалась, что не была в курсе его очередной свадьбы. Она отметила, что он сам рассказал бы ей об этом, если бы захотел.

Ранее Прохор Шаляпин поддержал Анастасию Ивлееву.

 

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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