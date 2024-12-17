Садальский подметил, что на декабрь приходится больше всего смертей

Актёр Станислав Садальский пытается понять, почему люди чаще всего умирают в декабре.
Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён на кладбище в окружении могил.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" задался вопросом, почему больше всего человеческих смертей приходится на декабрь.
"Не могу найти ответа, почему в декабре происходит самое большее количество трагических смертей, оглядываясь назад, в моей жизни декабрь — точно уж горестный", — написал под снимком заслуженный артист РСФСР.
Садальский предположил, что люди чаще умирают в декабре, потому что в этом месяце на землю попадает меньше всего солнечных лучей, а световой день максимально уменьшается.
Актёр считает, что темнота негативно отражается на психике, человек становится сонливым и невнимательным. Давить на людей, по мнению Станислава Юрьевича, может также неудовлетворённость результатами года и накопленная усталость.
"Скорей бы январь", — высказал своё желание Садальский.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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