Садальский подметил, что на декабрь приходится больше всего смертей

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский пытается понять, почему люди чаще всего умирают в декабре.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото, на котором он запечатлён на кладбище в окружении могил.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" задался вопросом, почему больше всего человеческих смертей приходится на декабрь.

"Не могу найти ответа, почему в декабре происходит самое большее количество трагических смертей, оглядываясь назад, в моей жизни декабрь — точно уж горестный", — написал под снимком заслуженный артист РСФСР.

Садальский предположил, что люди чаще умирают в декабре, потому что в этом месяце на землю попадает меньше всего солнечных лучей, а световой день максимально уменьшается.

Актёр считает, что темнота негативно отражается на психике, человек становится сонливым и невнимательным. Давить на людей, по мнению Станислава Юрьевича, может также неудовлетворённость результатами года и накопленная усталость.

"Скорей бы январь", — высказал своё желание Садальский.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).



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