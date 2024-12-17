MIA BOYKA получила награду за скандал с маленькой квадробершей

Певица MIA BOYKA поделилась видео с ежегодной премии "Герои Рунета", где она получила награду за то, что привлекла внимание политиков к молодёжным трендам.
"Невероятно благодарна за такое внимание к моей персоне. Этот скандал вывел меня на новый уровень. Обо мне узнало много людей в нашей стране. Появилась взрослая аудитория, которая понимает важность воспитания молодежи. Было очень много поддержки, спасибо большое!", — сказала она в благодарственной речи.
Напомним, что спустя месяц после инцидента артистка встретилась с 8-летней Марьяной и её мамой в эфире одного из телевизионных шоу. Школьница призналась, что уже не держит зла на певицу, и предложила ей публично помириться.
В ответ на это MIA BOYKA обняла девочку и обратила внимание на её красоту, которую она скрывает под кошачьей маской.
Мари́я Никола́евна Бо́йко, более известна как Mia Boyka — российская певица, телеведущая, киноактриса.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.