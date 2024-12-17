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MIA BOYKA получила награду за скандал с маленькой квадробершей

0:59
Шоу-бизнес

Певица MIA BOYKA поделилась видео с ежегодной премии "Герои Рунета", где она получила награду за то, что привлекла внимание политиков к молодёжным трендам.

MIA BOYKA
Фото: YouTube канал miaboykashorts by Скриншот видео YouTube канала miaboykashorts, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
MIA BOYKA

"Невероятно благодарна за такое внимание к моей персоне. Этот скандал вывел меня на новый уровень. Обо мне узнало много людей в нашей стране. Появилась взрослая аудитория, которая понимает важность воспитания молодежи. Было очень много поддержки, спасибо большое!", — сказала она в благодарственной речи.

Напомним, что спустя месяц после инцидента артистка встретилась с 8-летней Марьяной и её мамой в эфире одного из телевизионных шоу. Школьница призналась, что уже не держит зла на певицу, и предложила ей публично помириться.

В ответ на это MIA BOYKA обняла девочку и обратила внимание на её красоту, которую она скрывает под кошачьей маской.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко, более известна как Mia Boyka — российская певица, телеведущая, киноактриса. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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