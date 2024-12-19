Психолог объяснила, какую ошибку допускает Киркоров в деле воспитания детей

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Екатерина Трофимова рассказала, почему Филипп Киркоров формирует у своих детей неправильные установки.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Филипп Киркоров рассказал, что платит своему сыну Мартину и дочери Алле-Виктории за то, что они помогают наёмным работникам убирать придомовую территорию. За уборку певец даёт наследникам деньги на карманные расходы.

Эксперт отметила, что поощрять детей материально нужно правильно.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории.

"Стоит платить ребёнку за помощь в том случае, если деньги он получает от сторонних людей. Не надо ставить ценник на дела, которые родители делают для детей бесплатно: стирка, уборка, забота", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Трофимова подчеркнула, что таким образом у подрастающего поколения формируется нужный баланс между альтруизмом и эгоизмом.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008)



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.