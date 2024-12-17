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Я никогда не сдамся: 60-летний Брэд Питт бросил пить ради детей от Анджелины Джоли

1:13
Шоу-бизнес

После злополучного конфликта в самолете, который окончательно разрушил брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, звезда "Бойцовского клуба" изменил образ жизни, самостоятельно ходил к психотерапевту, бросил пить, занялся спортом и постепенно пытается наладить отношения с детьми.

Брэд Питт
Фото: YouTube канал Новости Шоу бизнеса by Скриншот видео YouTube канала Новости Шоу бизнеса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Актёр всегда был близок с дочерью Шайло, но она отдалилась от него и даже отказалась от фамилии отца в день своего совершеннолетия. Сейчас Питт по суду может общаться с близнецами Вивьен и Ноксом, но и они через 20 месяцев станут совершеннолетними.

Брэд боится, что может потерять отношения и с ними. Это его последний шанс на примирение с детьми. Он проделал огромную работу над собой и хочет доказать им, что стал другим человеком.

Хотя он уверен, что Анджелина никогда не перестанет злиться на него, она должна понять его. В детстве у Энджи были непростые отношения с отцом актёром Джоном Войтом, но она не оставляла попыток наладить с ним связь. Питт просто хочет получить такую же возможность.

"Он никогда не потеряет надежду", — сообщил источник из окружения актёра.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт — американский актёр и кинопродюсер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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