Я никогда не сдамся: 60-летний Брэд Питт бросил пить ради детей от Анджелины Джоли

После злополучного конфликта в самолете, который окончательно разрушил брак Анджелины Джоли и Брэда Питта, звезда "Бойцовского клуба" изменил образ жизни, самостоятельно ходил к психотерапевту, бросил пить, занялся спортом и постепенно пытается наладить отношения с детьми.
Актёр всегда был близок с дочерью Шайло, но она отдалилась от него и даже отказалась от фамилии отца в день своего совершеннолетия. Сейчас Питт по суду может общаться с близнецами Вивьен и Ноксом, но и они через 20 месяцев станут совершеннолетними.
Брэд боится, что может потерять отношения и с ними. Это его последний шанс на примирение с детьми. Он проделал огромную работу над собой и хочет доказать им, что стал другим человеком.
Хотя он уверен, что Анджелина никогда не перестанет злиться на него, она должна понять его. В детстве у Энджи были непростые отношения с отцом актёром Джоном Войтом, но она не оставляла попыток наладить с ним связь. Питт просто хочет получить такую же возможность.
"Он никогда не потеряет надежду", — сообщил источник из окружения актёра.
Уи́льям Брэ́дли Питт — американский актёр и кинопродюсер.
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