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Прохор Шаляпин встал на сторону Анастасии Ивлеевой в конфликте с Филиппом Киркоровым: ничего хорошего не желаю

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин выступил в поддержку блогерши Анастасии Ивлеевой после публичных оскорблений народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Прохор Шаляпин
Фото: instagram.com by личный аккаунт Прохора Шаляпина в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин

В разговоре с VOICE Шаляпин заступился за свою подругу и коллегу и подчеркнул, что продолжает общаться с ней, несмотря на скандальную историю вокруг.

"Я с Настей хорошо дружу, а всем остальным ничего хорошего не желаю", — высказался артист.

Филипп Киркоров недавно в жёсткой форме высказался в адрес Анастасии Ивлеевой, которая, по его словам, даже не извинилась перед ним после "голой" вечеринки. Он использовал нецензурную лексику, чтобы описать своё отношение к блогерше.

Анастасия Ивлеева с юмором отреагировала на критику со стороны музыканта.

Ранее Анна Седокова опубликовала видео из больницы после смерти Яниса Тиммы.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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