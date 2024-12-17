Певец Прохор Шаляпин выступил в поддержку блогерши Анастасии Ивлеевой после публичных оскорблений народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
В разговоре с VOICE Шаляпин заступился за свою подругу и коллегу и подчеркнул, что продолжает общаться с ней, несмотря на скандальную историю вокруг.
"Я с Настей хорошо дружу, а всем остальным ничего хорошего не желаю", — высказался артист.
Филипп Киркоров недавно в жёсткой форме высказался в адрес Анастасии Ивлеевой, которая, по его словам, даже не извинилась перед ним после "голой" вечеринки. Он использовал нецензурную лексику, чтобы описать своё отношение к блогерше.
Анастасия Ивлеева с юмором отреагировала на критику со стороны музыканта.
Ранее Анна Седокова опубликовала видео из больницы после смерти Яниса Тиммы.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.