Сати Казанова с гордостью показала итальянский паспорт маленькой дочери

Певица Сати Казанова похвасталась тем, что её новорождённая дочь стала гражданкой Италии.
Сати Казанова опубликовала в "Инстаграме"* кадры с мужем и маленькой дочкой. Лицо новорождённой наследницы певица закрыла кусочком пиццы.
Экс-солистка группы "Фабрика" объяснила, что у её дочери уже два паспорта. Сама Сати и её супруг — граждане Евросоюза.
Звезда отметила на видео, что так выглядит счастливая мать.
Супруги собираются перезимовать в тёплом климате ОАЭ. Сати объяснила, что это первое путешествие её наследницы.
Ранее певица Сати Казанова раскаялась в романе с женатым, так как поверила в законы кармы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.
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