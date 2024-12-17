Анна Семенович раскритиковала россиян, ставящих дома живые ёлки к Новому году

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович в своём личном блоге выразила обеспокоенность по поводу вырубки живых ёлок в преддверии Нового года.
Артистка призналась, что ей очень жаль эти деревья, которые должны радовать людей всего лишь несколько недель.
"Люди рубят их, чтобы они стояли месяц и приносили радость, а ведь это живые деревья", — подчеркнула она.
Анна показала поклонникам искусственную ёлку, которую она уже нарядила у себя дома. По её мнению, такое "дерево" ничуть не уступает настоящему.
Певица считает, что рубить живые деревья ради праздника — это неразумно. Она предложила наряжать живые ели на улице и в лесу.
Ранее Лолита высказала негативные эмоции в адрес бывшего мужа Алсу.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.