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Погребняк устроила фотосессию с четырьмя сыновьями у необычной ёлки

1:06
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк показала очаровательную фотосессию с семьёй у новогодней ёлки.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://t.me/Mariapogas by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале фото, на котором она запечатлена с четырьмя сыновьями, в том числе и с трёхмесячным сыном Владимиром. Все мальчики, включая младенца, были наряжены в костюмы Санта Клауса.

Семья сфотографировала у необычной ёлки, состоящей из белых воздушных шаров.

Под фото Мария поразмышляла о женщинах, которые осуждают других людей из-за зависти. Погребняк считает, что такое поведение свойственно дамам, которые очень стараются заслужить любовь мужчин и не умеют любить себя.

"Это они интригуют на работе, скандалят в магазинах, изливают желчь в соцсетях", — поделилась своим мнение блогер.

У Погребняк — трое наследников от футболиста Павла Погребняка: Артём, Павел и Алексей. Её четвёртый сын родился в конце 2024 года от предпринимателя Игоря Головинского.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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