Погребняк устроила фотосессию с четырьмя сыновьями у необычной ёлки

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк показала очаровательную фотосессию с семьёй у новогодней ёлки.

Фото: https://t.me/Mariapogas by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале фото, на котором она запечатлена с четырьмя сыновьями, в том числе и с трёхмесячным сыном Владимиром. Все мальчики, включая младенца, были наряжены в костюмы Санта Клауса.

Семья сфотографировала у необычной ёлки, состоящей из белых воздушных шаров.

Под фото Мария поразмышляла о женщинах, которые осуждают других людей из-за зависти. Погребняк считает, что такое поведение свойственно дамам, которые очень стараются заслужить любовь мужчин и не умеют любить себя.

"Это они интригуют на работе, скандалят в магазинах, изливают желчь в соцсетях", — поделилась своим мнение блогер.

У Погребняк — трое наследников от футболиста Павла Погребняка: Артём, Павел и Алексей. Её четвёртый сын родился в конце 2024 года от предпринимателя Игоря Головинского.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.