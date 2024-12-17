Лолита назвала страшилой бывшего мужа певицы Алсу

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская поделилась своими мыслями о бывшем муже Алсу, бизнесмене Яне Абрамове. Её слова приводит издание "Блокнот".

Фото: youtube.com by канал Лолита Милявская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Лолита поддержала свою коллегу, которая развелась с супругом после 18 лет брака. Она призналась, что миллиардер никогда не вызывал у неё симпатию.

"Алсу для меня — настоящий краш, потому что она ушла от своего мужа, который мне никогда не нравился. Я вообще не понимала, как она могла выйти за такого человека!" — заявила Лолита.

Кроме того, певица выразила своё восхищение Ольгой Бузовой за её стремление к совершенству и трудолюбие. Также она похвалила молодую блогершу Валю Карнавал за то, что она продолжает идти своим путём.

В этом же разговоре исполнительница отметила, что никому не удавалось так успешно привлечь внимание к своей персоне, как это сделала она, поучаствовав в "голой" вечеринке.

Ранее стало известно, что домашний арест Лерчек был продлён.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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