Крысы выселили Джиджи Хадид из роскошного особняка в Нью-Йорке

Джиджи Хадид рассказала, что не может жить в своём роскошном особняке в Нью-Йорке из-за крыс.
В 2018 году Джиджи приобрела таунхаус стоимостью 5,82 миллиона долларов в здании NoHo, спроектированном Аннабель Селлдорф. Но с тех пор она не может избавиться от грызунов, и никакие меры не помогают.
Из-за нашествия крыс Хадид большую часть времени проводит в своей квартире в Пенсильвании или у Брэдли Купера, с которым она уже давно встречается.
Нью-Йорк и правда имеет репутацию города, буквально захваченного сплинтерами. По некоторым данным, в городе обитает около трёх миллионов грызунов.
Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.
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