Крысы выселили Джиджи Хадид из роскошного особняка в Нью-Йорке

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джиджи Хадид рассказала, что не может жить в своём роскошном особняке в Нью-Йорке из-за крыс.

Фото: YouTube канал lian1011 by Скриншот видео YouTube канала lian1011, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джиджи Хадид

В 2018 году Джиджи приобрела таунхаус стоимостью 5,82 миллиона долларов в здании NoHo, спроектированном Аннабель Селлдорф. Но с тех пор она не может избавиться от грызунов, и никакие меры не помогают.

Из-за нашествия крыс Хадид большую часть времени проводит в своей квартире в Пенсильвании или у Брэдли Купера, с которым она уже давно встречается.

Нью-Йорк и правда имеет репутацию города, буквально захваченного сплинтерами. По некоторым данным, в городе обитает около трёх миллионов грызунов.

Уточнения

Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.





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