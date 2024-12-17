На певца Филиппа Киркорова напала дикая выдра

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров получил необычную травму на съёмках фильма "Братья".

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under Эвелина Блёданс Певец Филипп Киркоров

Филипп Киркоров рассказал, что попал в странную ситуацию на съемках фильма "Братья", в котором он снялся с комиком Денисом Дороховым.

Певец объяснил, что его укусила дикая выдра. От укуса животного у певца остался след. Самое плохое в данной ситуации было то, что народному артисту России не смоли оказать необходимую медицинскую помощь, так как рядом не было врачей.

Антибиотиков тоже ни кого не было. Из медсредств, по словам певца, был только подорожник.

"Она реально меня укусила! А я терпеть не могу этих маленьких животных с этими маленькими личиками! У меня остались следы", — цитирует слова короля российской эстрады "Блокнот".

Киркоров назвал 2024 год для себя годом кармы.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.