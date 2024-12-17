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Домашний арест Лерчек продлили до 25 января

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Домашний арест блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и её бывшего супруга Артёма продлён до 25 января по решению суда.

Лерчек
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лерчек

Как сообщает Super, защита Артёма Чекалина просила смягчить меру пресечения и разрешить ему определённые действия. Адвокаты отмечали, что блогеру нужно отводить детей в школу и посещать православный храм.

Валерия и Артём Чекалины были помещены под домашний арест 4 октября по обвинению в незаконных валютных операциях по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Сторона обвинения утверждает, что семья Чекалиных незаконно вывезла из России более 250 миллионов рублей. Экс-супруга Лерчек подозревают в том, что он переводил платежи для оплаты фитнес-марафонов компании "Би Фит", не имея на это законных оснований.

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Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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