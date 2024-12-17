Эвелина Блёданс назвала смерть Яниса Тиммы подарком на Новый год для Седоковой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Эвелина Блёданс объяснила, почему Анна Седокова выигрывает от смерти экс-супруга Яниса Тиммы.

Фото: https://vk.com/evelina_bledans by ВК-аккаунт Эвелины Блёданс is licensed under Эвелина Блёданс Телеведущая Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс проявила удивительный оптимизм, комментируя известие о трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

Телеведущая считает, что у Седоковой появится повод показать свою новую пластику на похоронах экс-супруга. Блёданс считает, что певица станет желанной гостьей на различных ток-шоу.

"Этой смертью Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году — видимо, безумно любил и в чём-то перед ней был очень сильно виноват", — приводит слова Эвелины Dni.ru.

Блёданс заявила также, что Седокова будет востребована на корпоративах.

Ранее рыдающая Анна Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая.



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