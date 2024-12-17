Эвелина Блёданс назвала смерть Яниса Тиммы подарком на Новый год для Седоковой

Телеведущая Эвелина Блёданс объяснила, почему Анна Седокова выигрывает от смерти экс-супруга Яниса Тиммы.
Эвелина Блёданс проявила удивительный оптимизм, комментируя известие о трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы.
Телеведущая считает, что у Седоковой появится повод показать свою новую пластику на похоронах экс-супруга. Блёданс считает, что певица станет желанной гостьей на различных ток-шоу.
"Этой смертью Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году — видимо, безумно любил и в чём-то перед ней был очень сильно виноват", — приводит слова Эвелины Dni.ru.
Блёданс заявила также, что Седокова будет востребована на корпоративах.
Ранее рыдающая Анна Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая.
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