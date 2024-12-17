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Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях бескетболиста

1:04
Шоу-бизнес

Директор баскетбольной школы Янис Тимма считает, что в крушении спортивной карьеры баскетболиста виновата певица Анна Седокова.

Певица Анна Седокова
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman
Певица Анна Седокова

Руководитель ДЮБШ "Рига" винит в несчастьях Яниса Тиммы экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Содокову.

Он уверен, что именно после встречи с роковой красавицей жизнь спортсмена пошла под откос.

"Седокова уничтожила его как игрока, сегодня он никому не нужен, его карьера закончена. К тому же кошелек опустошён, и ему теперь нужно думать, как жить дальше", — рассказал тренер в беседе с изданием SPORTA ZVAIGZNES.

Директор баскетбольной школы отметил, что Янис Тимма испортил свои отношения с отцом.

Ситуацию, в которой оказался баскетболист, он назвал драмой, подходящей для сценария художественного фильма. Интервью он дал за 10 дней до смерти спортсмена. 

Ранее сообщалось, что экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма найден мёртвым в Москве.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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