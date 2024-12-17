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Тренер Яниса Тиммы назвал баскетболиста уничтоженным человеком

1:04
Шоу-бизнес

Директор баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофс рассказал тревожные вещи о Янисе Тимме за несколько дней до кончины спортсмена.

Янис Тимма
Фото: youtube.com by канал paparazzi news, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янис Тимма

По Сети распространяется интервью о Янисе Тимме, которое вышло 10 дней назад. Тренер Гунтис Шенхофс очень жалеет Яниса Тимму, который был простым деревенским парнем из бедной семьи, а потом стал делать успехи в спорте.

"Карьеру начал хорошо, хорошо развивался, драфт NBA и так далее. Он постепенно становится звездой. Но немного "ширма закрылась" у молодого человека", — объяснил Шенхофс.

После того, как Тимма перешёл в "Химки", где ему предложили шикарный контракт, он увлёкся Седоковой.

"Его "ширма закрылась" второй раз. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю", — рассказывал глава ДЮБШ.

Он назвал Тимму уничтоженным человеком.

Ранее сообщалось, что Янис Тимма стал вторым мужем Анны Седоковой, который умер после расставания с певицей.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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