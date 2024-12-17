75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена

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Долгожитель российской эстрады Валерий Леонтьев выступит на гала-вечере в Дубае в новогоднюю ночь, сообщает Телеграм-канал "Звездная пыль".

Фото: YouTube канал DiscoClub_su by Скриншот видео YouTube канала DiscoClub_su, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валерий Леонтьев

Праздничное мероприятие пройдет 31 декабря в концертном зале The Theater Dubai с участием таких ветеранов сцены, как Валерий Леонтьев, Владимир Кузьмин, Дитер Болен из Modern Talking и (неожиданно) Люси Чеботиной. Стоимость билета — от 125 тыс. до 240 тыс. рублей.

В ноябре Леонтьев прилетал из США в Россию на юбилей Игоря Крутого, чтобы исполнить песню "Занавес". Продюсер Павел Рудченко тогда отмечал, что Леонтьев уже не в силах отыграть полноценный концерт, но разовые выступления в сборных концертах вполне возможны.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев — советский и российский певец, композитор и актёр.



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