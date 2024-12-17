Бородина ответила на обвинения в том, что Сердюков подарил ей старое кольцо

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слова хейтеров о том, что Николай Сердюков два раза подарил ей одно и то же кольцо.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина

Ксении Бородиной задали в социальных сетях вопрос, который вывел из себя звезду "Дома-2". У телеведущей спросили, почему у неё не руках два одинаковых кольца.

Знаменитость опубликовала фото, на котором наглядно показывает, что два кольца значительно отличаются по дизайну.

"Либо это история про обесценивание, либо вам надо к окулисту", — написала Ксения под снимком.

На фото видно, что у ювелирных изделий похожий камень, но форма колец разная.

Ранее Ксения Бородина высказалась об Ольге Бузовой и Ксении Собчак.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.