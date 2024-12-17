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Татьяна Навка рассказала, где и как планирует отмечать Новый год

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что будет встречать Новый год дома со своей семьёй.

Рождественская свеча, снеговик
Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рождественская свеча, снеговик

В разговоре с "КП" спортсменка призналась, что в новогодние праздники проводится огромное количество спектаклей. Однако она всё равно старается не нарушать традицию быть с родными в новогоднюю ночь.

"Я всегда Новый год встречаю с семьёй. У нас днём шоу, а в шесть я уже дома, красивая. Обязательно телевизор, ёлка, оливье, президент. Самый лучший Новый год — дома", — сказала фигуристка.

В этом же интервью Татьяна Навка рассказала о своём браке с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. По её словам, их семейный союз основывается на взаимопонимании.

Спортсменка заверила, что как мудрая женщина старается не задавать лишних вопросов мужу, чтобы крепче спать.

Ранее Анастасия Волочкова ответила на критику Екатерины Андреевой.

 

 

 

 

Уточнения

Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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