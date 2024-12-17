Татьяна Навка рассказала, где и как планирует отмечать Новый год

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что будет встречать Новый год дома со своей семьёй.
В разговоре с "КП" спортсменка призналась, что в новогодние праздники проводится огромное количество спектаклей. Однако она всё равно старается не нарушать традицию быть с родными в новогоднюю ночь.
"Я всегда Новый год встречаю с семьёй. У нас днём шоу, а в шесть я уже дома, красивая. Обязательно телевизор, ёлка, оливье, президент. Самый лучший Новый год — дома", — сказала фигуристка.
В этом же интервью Татьяна Навка рассказала о своём браке с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. По её словам, их семейный союз основывается на взаимопонимании.
Спортсменка заверила, что как мудрая женщина старается не задавать лишних вопросов мужу, чтобы крепче спать.
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Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым.
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