Волочкова ответила на обвинения Андреевой в алкоголизме: моя попочка красивее, чем лица недолюбленных тёток

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может судить телеведущую Екатерину Андрееву за нелестные высказывания, так как не знает её лично.

Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official Екатерина Андреева

В разговоре с Super артистка пояснила, что ей нет дела до критиков. По-своему ей даже льстит такое внимание.

"Я могу словами Фаины Раневской сказать, что, во-первых, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Ну и во-вторых, Раневская говорила: "Всё, что говорят за моей спиной, слушает только моя задница". А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных тёток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо", — отметила Волочкова.

Анастасия Волочкова выразила уверенность, что счастливый человек не будет унижать и оскорблять других.

Также балерина в очередной раз ответила на обвинения в алкоголизме. Она напомнила, что несколько часов в день находится на репетициях в балетном зале. Артистка уверена, что человек с зависимостью не может находиться в прекрасной физической форме и отыгрывать спектакли.

Ранее стало известно, сколько стоит билет на концерт Валерия Леонтьева в Дубае.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





Екатери́на Серге́евна Андре́ева (род. 27 ноября 1961 или 1965, Москва) — российская телеведущая информационной программы «Время» на «ОРТ/Первом канале» с 1997 года.



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