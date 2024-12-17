Волочкова ответила на обвинения Андреевой в алкоголизме: моя попочка красивее, чем лица недолюбленных тёток

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может судить телеведущую Екатерину Андрееву за нелестные высказывания, так как не знает её лично.
В разговоре с Super артистка пояснила, что ей нет дела до критиков. По-своему ей даже льстит такое внимание.
"Я могу словами Фаины Раневской сказать, что, во-первых, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Ну и во-вторых, Раневская говорила: "Всё, что говорят за моей спиной, слушает только моя задница". А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных тёток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо", — отметила Волочкова.
Анастасия Волочкова выразила уверенность, что счастливый человек не будет унижать и оскорблять других.
Также балерина в очередной раз ответила на обвинения в алкоголизме. Она напомнила, что несколько часов в день находится на репетициях в балетном зале. Артистка уверена, что человек с зависимостью не может находиться в прекрасной физической форме и отыгрывать спектакли.
Ранее стало известно, сколько стоит билет на концерт Валерия Леонтьева в Дубае.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Екатери́на Серге́евна Андре́ева (род. 27 ноября 1961 или 1965, Москва) — российская телеведущая информационной программы «Время» на «ОРТ/Первом канале» с 1997 года.
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