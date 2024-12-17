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Волочкова ответила на обвинения Андреевой в алкоголизме: моя попочка красивее, чем лица недолюбленных тёток

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может судить телеведущую Екатерину Андрееву за нелестные высказывания, так как не знает её лично.

Екатерина Андреева
Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева

В разговоре с Super артистка пояснила, что ей нет дела до критиков. По-своему ей даже льстит такое внимание.

"Я могу словами Фаины Раневской сказать, что, во-первых, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Ну и во-вторых, Раневская говорила: "Всё, что говорят за моей спиной, слушает только моя задница". А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных тёток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо", — отметила Волочкова.

Анастасия Волочкова выразила уверенность, что счастливый человек не будет унижать и оскорблять других.

Также балерина в очередной раз ответила на обвинения в алкоголизме. Она напомнила, что несколько часов в день находится на репетициях в балетном зале. Артистка уверена, что человек с зависимостью не может находиться в прекрасной физической форме и отыгрывать спектакли.

Ранее стало известно, сколько стоит билет на концерт Валерия Леонтьева в Дубае.

 

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
 

Екатери́на Серге́евна Андре́ева (род. 27 ноября 1961 или 1965, Москва) — российская телеведущая информационной программы «Время» на «ОРТ/Первом канале» с 1997 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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