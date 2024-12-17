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Павел Прилучный мечтает летать по Москве над пробками

Шоу-бизнес

Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян посетил премьеру второго сезона сериала "13 клиническая" и заявил, что хотел бы обладать суперспособностью.

Павел Прилучный, Зепюр Брутян
Фото: YouTube канал Banda11801111 Прилучного by Скриншот видео YouTube канала Banda11801111 Прилучного, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Прилучный, Зепюр Брутян

"Летать хочу!", — признался актёр, чем сильно рассмешил жену.

На уточняющий вопрос журналистки, что он имеет в виду: чтобы путешествовать или летать во времени, Прилучный дал простой приземлённый ответ.

"Нет. По пробкам, чтобы взлетел — долетел"

Неудивительно, ведь в предновогодние дни в Москве такая суперспособность сильно облегчила бы жизнь.

Бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце, тоже посещает премьеры. Так, на днях она со своим спутником Петром Дрангой появилась на показе фильма "Братья", но с прессой общаться не стала.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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