Павел Прилучный мечтает летать по Москве над пробками

Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян посетил премьеру второго сезона сериала "13 клиническая" и заявил, что хотел бы обладать суперспособностью.

Фото: YouTube канал Banda11801111 Прилучного by Скриншот видео YouTube канала Banda11801111 Прилучного, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Прилучный, Зепюр Брутян

"Летать хочу!", — признался актёр, чем сильно рассмешил жену.

На уточняющий вопрос журналистки, что он имеет в виду: чтобы путешествовать или летать во времени, Прилучный дал простой приземлённый ответ.

"Нет. По пробкам, чтобы взлетел — долетел"

Неудивительно, ведь в предновогодние дни в Москве такая суперспособность сильно облегчила бы жизнь.

Бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце, тоже посещает премьеры. Так, на днях она со своим спутником Петром Дрангой появилась на показе фильма "Братья", но с прессой общаться не стала.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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