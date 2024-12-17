Сергей Дорохов спас Киркорова, которого покусала выдра

Филипп Киркоров рассказал, что его укусила выдра во время съёмок фильма "Братья". У пресс волла на премьерном показе новой комедии, певец в компании с коллегой по съёмкам комиком Денисом Дороховым поделился шокирующими подробностями, пишет Telegram-канал Super. ru.
"Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который Денис мне приложил", — поделился артист.
Также Киркоров признался, что потерял сознание из-за жары. Дорохов тут же вставил слово, с серьёзным видом заявив, что они всей съёмочной площадкой искали сознание Филиппа. А сам певец сообщил, что именно Денис делал ему искусственное дыхание, и всё это попало в фильм.
Выходит, Дорохов Киркорову не только коллега, приятель и брат по фильму, но и личный доктор, которому певец обязан если не жизнью, то хорошим самочувствием и настроением.
"Мы знаем, чьё имя в завещании будет рядом с Мартином и Аллой-Викторией", — пошутили по этому поводу авторы Телеграм-канала.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.
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