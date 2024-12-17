Актёр Егор Корешков рассказал, кем бы никогда не хотел работать

Актёр Егор Корешков в разговоре с Леди.Mail признался, что не хотел бы работать президентом, даже если бы ему предложили огромные деньги.

Он также не смог бы работать в офисе, как его герой в сериале "Первый номер". По словам актёра, его пугает рутина.

"Я человек творческий и, как следствие, — свободный. Люблю взять паузу, подумать, пофилософствовать… Поэтому что точно не для меня — это работа в офисе с 09:00 до 21:00", — поделился своими размышлениями Егор Корешков.

Актёр подчеркнул, что не боится физического труда и даже может представить себя работником на заводе. Однако сидеть в офисе и составлять бухгалтерские отчёты — это не для него.

В новом проекте Сергея Минаева Егор Корешков исполняет роль заместителя главного редактора журнала IDOL. В офисе редакции происходят интриги и скандалы, которые затягивают каждого героя.