Прохор Шаляпин объявил о завершении карьеры певца

Певец Прохор Шаляпин объявил о завершении своей карьеры и переходе в статус блогера. Об этом он рассказал в интервью изданию "Страсти".

41-летний артист признался, что зарабатывает больше как блогер, чем как певец. Он объяснил, что ему тяжело ездить на гастроли, а возраст уже не тот.

Ещё в начале декабря Прохор Шаляпин сетовал на то, что ему пришлось вернуться к работе. Он поделился видео с гастролей в Калининграде, где отметил, что "создан не для этого".

Также певец рассказал, что вынужден был перенести свой отпуск на Мальдивах на вторую половину января из-за неожиданных гастролей.

Недавно Прохор Шаляпин в шутку заметил, что дети должны содержать своих родителей. По этой причине он хочет завести троих детей, которые будут жить отдельно от него.