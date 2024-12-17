Директор хостела высказался о поведении Яниса Тиммы перед смертью

Директор хостела, в котором было обнаружено тело бывшего супруга певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, рассказал, что мужчина был в хорошем настроении, когда заселился в номер.

Владелец заведения отметил, что баскетболист забронировал номер 16 декабря, а уже после полуночи 17 декабря его нашли мёртвым.

«Абсолютно улыбчивый, позитивный человек», — поделился директор с Super.

О смерти спортсмена сообщил один из постояльцев, который и обнаружил тело Яниса Тиммы. Когда директор хостела прибыл на место происшествия, там уже работали правоохранительные органы.

Предположительно, Янис Тимма не смог пережить развод с певицей Анной Седоковой. Он пытался поздравить исполнительницу с днём рождения, но не смог.

Незадолго до смерти мужчина употреблял водку, которую разбавлял ягодным соком.