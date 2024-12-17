Беременная Лиза Моряк узнала пол ребёнка и не смогла скрыть эмоций: интуиция меня подвела

Актриса Лиза Моряк поделилась своими чувствами после того, как узнала пол второго ребёнка. Она призналась поклонникам, что её интуиция подвела.

Накануне она и её супруг, режиссёр Сарик Андреасян, устроили гендер-пати и объявили, что у них родится вторая дочь. После мероприятия 29-летняя Лиза Моряк выразила свои эмоции, сказав, что была "в шоке" от итогов вечеринки.

"Я предполагала, что это будет мальчик! Мне многие говорили, что я похорошела, ведь девочки забирают красоту мамы. Но в итоге в моём животе живёт настоящая бандитка", — поделилась Лиза Моряк.

Лиза Моряк вышла замуж за Сарика Андреасяна в 2022 году, вместе они воспитывают дочь Элизабет. 18 ноября актриса сообщила, что они ждут второго ребёнка.