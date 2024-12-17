Ксения Бородина ответила на вопрос, почему не летает на Мальдивы: это отдых для супербогатых людей

Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, с юмором отреагировала на вопрос одного из своих поклонников о том, почему она не отдыхает на Мальдивах.

В своём комментарии она шутливо отметила, что у неё нет достаточно средств для таких поездок.

"Это отдых для супербогатых, мы себе такое позволить не можем", — написала Ксения Бородина.

В начале декабря телеведущая объявила о своей предстоящей свадьбе с Николаем Сердюковым, с которым она начала встречаться в начале августа.

С Николаем Бородина познакомилась на съёмках реалити-шоу "Последний герой. Русский сезон". По её словам, сначала Сердюков не произвёл на неё впечатления, так как показался слишком высокомерным и не совсем приятным в общении.

Недавно Ксения дала понять, что планирует родить третьего ребёнка от своего любимого мужчины.