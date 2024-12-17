Ида Галич поддержала Анну Седокову после смерти Яниса Тиммы, а затем удалила пост

Блогерша Ида Галич поддержала певицу Анну Седокову после новости о смерти её экс-супруга Яниса Тиммы. Соответствующий пост она опубликовала в Telegram-канале.

Телеведущая выразила соболезнования семье латвийского баскетболиста, но призналась, что знает лишь отца спортсмена.

"Такое горе. Просто ужас, когда уходят такие молодые. Ане сил всё это выдержать", — написала Ида Галич.

Позднее Ида Галич удалила пост и объяснила, что увидела видеообращение Анны Седоковой. Рыдающая исполнительница попросила не распространять информацию о смерти экс-возлюбленного ради своего маленького сына.

Тело Яниса Тиммы нашли в ночь на 17 декабря 2024 года в хостеле неподалеку от дома певицы. Мужчина на заставке телефона оставил просьбу связаться с Анной Седоковой и сообщить ей о трагедии.