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Юрий Лоза рассказал о своей службе в Ракетных войсках

1:05
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза вспомнил о своих армейских годах, связанных с Ракетными войсками стратегического назначения.

Авиационная модульная управляемая ракета воздух-поверхность малой дальности Х-38МЭ - МАКС-2009 02
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авиационная модульная управляемая ракета воздух-поверхность малой дальности Х-38МЭ - МАКС-2009 02

День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2024 году отмечается 17 декабря.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что в этот день ждёт поздравлений, так как два года отслужил в этом подразделении войск. С этого момента, по словам певца, прошло уже полвека. Он принял решение не отмечать этот праздник.

"Я настолько не военный человек, что меня даже не просили остаться на сверсрочную, хотя почти всем моим однополчанам такие предложения поступали", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец отметил, что моментально оборвал связи с теми, с кем проходил военную службу в армии.

"И тем не менее, я поздравляю всех причастных к этому празднику и желаю им счастья, здоровья и мирного неба над головой!" — обратился к служащим РВСН артист.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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