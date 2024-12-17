Стало известно, что обнаружили в номере погибшего Яниса Тиммы

Латвийский баскетболист Янис Тимма незадолго до смерти употреблял водку, которую разбавлял ягодным соком. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

На записях с видеодомофона также заметно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К подъезду дома на Звенигородском шоссе, где он проживал в хостеле, спортсмен подошёл со стаканом в руке.

Сообщается, что экс-супруг певицы Анны Седоковой шатался, записывал голосовые сообщения и долго не мог попасть внутрь.

Примерно в это же время он написал под постом Седоковой даты "02.07.92 — 16.12.24", намекнув на свою скорую смерть. Известно, что мужчина пытался встретиться с артисткой, чтобы поздравить её с днём рождения, однако ничего не вышло.

В этот день он опубликовал видео, которым поздравил певицу с праздником.