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Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой после расставания с Брэдом Питтом

1:10
Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Анджелина Джоли не стала скрывать, что испытывает чувство одиночества после развода с Брэдом Питтом.

Юра Борисов и Анджелина Джоли
Фото: instagram.com by официальный аккаунт фильма "Анора" в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юра Борисов и Анджелина Джоли

Джоли и Питт сочетались узами брака в 2012 году, а до этого у них появились две дочери и сын. Вместе самая красивая пара Голливуда прожили до 2016 года.

Развод был скандальным, экс-супруги долго боролись за право на опеку над общими детьми.

За восемь лет с момента разрыва Анджелина Джоли не была замечена в длительных отношениях. Она сравнивала себя с героиней кинокартины "Мария", повествующей историю оперной певицы Марии Каллас, которая не могла найти избранника после разрыва с возлюбленным Аристотелем Онассисом.

"Я тоже не совсем понимаю, как жить так, чтобы быть самой по себе. Возможно, многие творческие люди чувствуют, что мы как личности находимся в открытом пространстве. Мы не совсем устраиваемся на новом месте. Поэтому иногда мы чувствуем себя странно и подавлено", — цитирует слова актрисы издание The Sun.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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