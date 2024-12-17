Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой после расставания с Брэдом Питтом

Звезда Голливуда Анджелина Джоли не стала скрывать, что испытывает чувство одиночества после развода с Брэдом Питтом.
Джоли и Питт сочетались узами брака в 2012 году, а до этого у них появились две дочери и сын. Вместе самая красивая пара Голливуда прожили до 2016 года.
Развод был скандальным, экс-супруги долго боролись за право на опеку над общими детьми.
За восемь лет с момента разрыва Анджелина Джоли не была замечена в длительных отношениях. Она сравнивала себя с героиней кинокартины "Мария", повествующей историю оперной певицы Марии Каллас, которая не могла найти избранника после разрыва с возлюбленным Аристотелем Онассисом.
"Я тоже не совсем понимаю, как жить так, чтобы быть самой по себе. Возможно, многие творческие люди чувствуют, что мы как личности находимся в открытом пространстве. Мы не совсем устраиваемся на новом месте. Поэтому иногда мы чувствуем себя странно и подавлено", — цитирует слова актрисы издание The Sun.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.
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