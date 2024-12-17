Иосиф Пригожин рассказал об обиде на Анастасию Ивлееву: поступила паскудно и безответственно

Продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин поделился своей обидой на блогершу Анастасию Ивлееву, отметив, что она поступила с ним "паскудно".
Он рассказал, что некоторое время назад Ивлеева проявила непорядочное отношение к нему. Как и в случае с Филиппом Киркоровым, муж певицы Валерии так и не получил извинений.
"Однажды она поступила со мной не очень хорошо. Она пригласила меня на съёмки, а потом не вывела в эфир, потому что посчитала это няшным. Моё или чьё-то ещё мнение её не волновало", — сказал Иосиф Пригожин в интервью VOICE.
Также он отметил, что понимает реакцию певца Филиппа Киркорова на поведение блогерши, которая чуть не разрушила его карьеру. Однако, по мнению медиаменеджера, артисту не стоило опускаться до прямых оскорблений.
В завершение, Пригожин подчеркнул, что не следит за новостями о личной жизни телеведущей, так как ему это неинтересно.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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