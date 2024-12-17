Спортсмен Янис Тимма шантажировал певицу Анну Седокову

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Баскетболист Янис Тимма мог шантажировать певицу Анну Седокову перед своей кончиной.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на близких семьи, Янис Тимма угрожал покончить с собой, призывая певицу возобновить с ним отношения.

Подтверждением этому является комментарий под постом артистки, в котором спортсмен написал дату своего рождения и через тире дату своей смерти.

Седокова уже вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на то, что жила в аду последние годы с мужем. Она призвала оставить в покое её семью, напомнив, что у неё растёт маленький сын.

По информации SHOT, в номере Тиммы в хостеле обнаружили бутылку со спиртным напитком, разбавленным вишнёвым соком.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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