Спортсмен Янис Тимма шантажировал певицу Анну Седокову

Баскетболист Янис Тимма мог шантажировать певицу Анну Седокову перед своей кончиной.
Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на близких семьи, Янис Тимма угрожал покончить с собой, призывая певицу возобновить с ним отношения.
Подтверждением этому является комментарий под постом артистки, в котором спортсмен написал дату своего рождения и через тире дату своей смерти.
Седокова уже вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на то, что жила в аду последние годы с мужем. Она призвала оставить в покое её семью, напомнив, что у неё растёт маленький сын.
По информации SHOT, в номере Тиммы в хостеле обнаружили бутылку со спиртным напитком, разбавленным вишнёвым соком.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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