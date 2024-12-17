Агату Муцениеце засняли в объятиях нового возлюбленного: раскрыта личность мужчины

Актриса Агата Муцениеце появилась на премьере фильма "Братья" в сопровождении музыканта Петра Дранги. Этот дуэт вновь вызвал слухи о романе между ними.

Как сообщает издание Super, 35-летняя актриса и 40-летний певец охотно позировали фотографам. Когда в зале погас свет, Муцениеце положила голову на плечо Дранги. Кроме того, их неоднократно замечали целующимися, а после премьеры они обнимались на публике.

Впервые слухи о романе между Муцениеце и Дрангой появились на прошлой неделе после того, как они вместе посетили шоу театра SVET. На этом мероприятии они были в компании дочери Агаты Мии.

Однако, Агата Муцениеце и Пётр Дранга никак не комментируют слухи о романе, которые появились в интернете. При этом они с удовольствием позируют вместе на светских вечеринках.