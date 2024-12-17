Янис Тимма стал вторым мужем Анны Седоковой, который умер после расставания с певицей

У Анны Седоковой был другой муж, который тоже долго не прожил после разрыва со звездой группы "ВИА ГРА".
Янис Тимма стал вторым супругом певицы Анны Седоковой, который скончался после того, как их отношения подошли к концу.
Первым мужем артистки был бывший капитан ФК "Динамо" Киев Валентин Белькевич.
С певицей спортсмен прожил два года. После развода с Седоковой Белькевич стал жить с бывшей возлюбленной. В 2014-м он скончался от острой закупорки кровеносного сосуда тромбом.
Ранее сообщалось, что бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мёртвым в одной из многоэтажки в Москве. Баскетболист оставлял под постом Седоковой намёки на скорую кончину, публикуя дату рождения и дату смерти.
А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.
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