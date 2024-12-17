Янис Тимма стал вторым мужем Анны Седоковой, который умер после расставания с певицей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У Анны Седоковой был другой муж, который тоже долго не прожил после разрыва со звездой группы "ВИА ГРА".

Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунт Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Янис Тимма стал вторым супругом певицы Анны Седоковой, который скончался после того, как их отношения подошли к концу.

Первым мужем артистки был бывший капитан ФК "Динамо" Киев Валентин Белькевич.

С певицей спортсмен прожил два года. После развода с Седоковой Белькевич стал жить с бывшей возлюбленной. В 2014-м он скончался от острой закупорки кровеносного сосуда тромбом.

Ранее сообщалось, что бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тимму нашли мёртвым в одной из многоэтажки в Москве. Баскетболист оставлял под постом Седоковой намёки на скорую кончину, публикуя дату рождения и дату смерти.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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