Рыдающая Анна Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы: вы не представляете, в каком аду я жила последние годы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анна Седокова со слезами на глазах вышла на связь с поклонниками в личном блоге после новостей о смерти экс-супруга Яниса Тимма и попросила уберечь её сына Гектора от шокирующей информации.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

По предварительной информации, 32-летний баскетболист Янис Тимма ушёл из жизни, не пережив развода с исполнительницей. Его не стало в ночь на 17 декабря, тело мужчины обнаружили в московском хостеле, расположенном надалеко от дома певицы.

"Очень прошу, пожалуйста, у меня ребёнок маленький… Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком я аду жила в последние годы… Я просто должна спасти ребёнка от этой информации. Если вы можете, пожалуйста, я очень прошу", — разрыдалась она.

Янис Тимма и Анна Седокова прожили в официально браке четыре года, у них не было общих детей. Однако известно, что баскетболист относился к наследникам артистки как к родным.

Ранее на видео появились последние минуты жизни Яниса Тимма.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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