Актёр Андрей Максимов выступил против чёрной ленты на имени Римаса Туминаса

Актёр Андрей Максимов со сцены Театра Вахтангова пристыдил руководство, которое скрыло имя Римаса Туминаса чёрной лентой.
Андрею Максимову не понравилось то, что одну из колонн у входа в театр заклеили чёрной полосой. За ней спрятали имя режиссёра. Своё возмущение актёр высказал на премии "Звезда Театрала".
Максимов, получивший награду за спектакль "Собачье сердце", произнёс речь. Он вспомнил, что всегда мечтал работать в театре Римаса Туминаса.
"Сейчас на месте, где было написано имя Римаса Владимировича, висит афиша с чёрной лентой. Я просто хочу сказать, что мы, молодые артисты, никогда в жизни не забудем Римаса Владимировича Туминаса, какие бы чёрные полоски на его фамилию не клеили", — цитирует слова артиста "СтарХит".
Ранее Станислав Садальский заявил, что смерть режиссёра Римаса Туминаса ускорили. Он обвинил в кончине театрального деятеля тех людей, которые ему травлю.
Ри́мас Влади́мирович Ту́минас (лит. Rimas Tuminas; 20 января 1952, Кельме, Шяуляйская область — 6 марта 2024, Галлиполи, Апулия) — советский, русский и литовский театральный режиссёр.
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